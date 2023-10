Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha analizzato il pareggio senza reti contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Aurelio Andreazzoli ha così parlato a Dazn dopo Empoli-Udinese.

LE PAROLE – «Sì l’importante era non perdere. Mi sento premiato ugualmente, abbiamo espresso un buon gioco per tutta la partita. Siamo contenti, al di là del risultato. Nel calcio, poi che vuoi chiedere di più? Sul rigore l’ho vista come Fabbri nella prima decisione, c’è stato un intervento sull’uomo e non sulla palla. Poi mi dispiace anche per l’occasione del goal annullato, per me non è stato un intervento maldestro».

