Thiago Motta, allenatore del Bologna, è stato protagonista dell’intervista pre-partita ai microfoni di Sky per la sfida contro l’Empoli. Il primo pensiero è stato per la tragedia nel capoluogo emiliano con una mamma e tre bambini morti in un incendio nella periferia di Bologna.

TRAGEDIA – «Parliamo tanto di calcio, ma a volte dimentichiamo la nostra vita. Un pensiero alla famiglia per questa tragedia, siamo vicini ai familiari. Dispiace tantissimo, la vita continua ma noi in questi momenti dobbiamo dare un segno di vicinanza»

SOGNO EUROPEO – «Bisogna essere il Bologna. Dobbiamo continuare ad essere la squadra che siamo stati fino ad oggi. L’Empoli gioca in casa e sta bene, lo sappiamo, ma noi dobbiamo giocare bene a calcio in entrambe le fasi e fare una grande prestazione».

ATTACCO – «Giocherà Odgaard come prima punta, sta molto bene e giocherà lui dal primo minuto».

