Le parole di Elia Caprile, portiere dell’Empoli, dopo il pareggio ottenuto dai toscani contro il Cagliari in trasferta

Elia Caprile ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Empoli contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

MERITI – «Sì, finalmente siamo riusciti a fare un punto e abbiamo mantenuto la porta inviolata. Sono molto contento per aver dato una mano la squadra. Meritavamo questo. Perché in tante altre partite, giocando meglio, non abbiamo raccolto ciò che ci meritavamo. È un pareggio importante perché abbiamo giocato in un campo difficile e molto caldo contro una squadra forte».

LA CLASSIFICA – «Siamo lì e ce la giochiamo con tutti. La classifica va guardata nel modo giusto. In tutte le partite abbiamo fatto la giusta prestazione, ci abbiamo sofferto di più e giocato di meno, però alla fine è ancora presto per guardare la classifica. Abbiamo la giusta preoccupazione per dare il 100%. I pochi gol? A volte un po’ di sfortuna».

