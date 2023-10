Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli, parla a cuore aperto e non nasconde le emozioni: le sue dichiarazioni

A Gianlucadimarzio.com, Francesco Caputo ha così parlato del momento di difficoltà vissuto da Sofia, figlioletta del bomber dell’Empoli ricoverata lo scorso maggio.

GOL ALLA FIORENTINA – «Il gol per un attaccante è sempre importante, ma stavolta è una rete speciale. È uno dei gol più significativi che ho fatto. Ha portato la squadra in vantaggio e abbiamo vinto il derby che è importante per i tifosi. Ma sapete tutti la dedica che ho fatto dopo».

IL RICOVERO DELLA FIGLIA – «Non avevo mai vissuto una cosa del genere. È stata veramente complicata. Sia per mia moglie, che per gli altri 2 suoi fratellini. Uno psicologo ci ha consigliato di riportare la bambina un po’ in Puglia dai parenti, perché la mia famiglia viveva ancora a Genova quando è accaduto. In Puglia però la situazione è peggiorata e siamo stati costretti a ricoverarla all’Ospedaletto di Bari. Volevo ringraziare il presidente Corsi che mi ha chiamato tutti i giorni per sapere le condizioni della bambina, il direttore e il mister Zanetti che mi ha dato la possibilità di stare a casa senza mai mettermi i bastoni tra le ruote. Ringrazio tutto il mondo Empoli, tutte le persone che sapevano, perché hanno mantenuto la cosa riservata per tutelare la bambina. Non è stato facile, ma è stata brava lei a non mollare. Non nego che c’è stato un momento in cui ho pensato di mollare tutto».

