Infortunio Retegui, ansia in casa rossoblù per le condizioni dell’italo-argentino dopo il problema accusato contro la Salernitana

Nell’edizione odierna de Il Secolo XIX si parla di Mateo Retegui, che si è sottoposto ad una risonanza nella mattinata di ieri, che avrebbe escluso ricadute o nuovi fastidi al collaterale infortunato contro l’Udinese, con lo staff medico del Genoa che ha deciso di rivalutarlo ogni due giorni.

Out in Coppa contro la Reggiana, ma potrebbe recuperare per i prossimi impegni in campionato contro Cagliari e Verona.

