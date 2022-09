Fabrizio Corsi, preisdente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sfida tra Sarri e Spalletti

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sfida tra Sarri e Spalletti. Le sue dichiarazioni:

SARRI SPALLETTI – «Difficile scegliere, di solito tifo per chi perde. Mi fa sempre piacere vedere e ricordare Maurizio e Luciano. Davanti arriverà il Napoli, perché è una squadra che mi piace molto. Non mi stupirei giocasse per lo Scudetto. Cena Andrei con Maurizio non mi capita da anni e si parlerebbe soltanto di calcio. Zanetti? Ha tutto per fare lo stesso cammino dei due allenatori».

L’articolo Empoli, Corsi: «Sarri-Spalletti? Difficile scegliere. Il Napoli arriverà davanti» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG