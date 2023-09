I nerazzurri restano a punteggio pieno dopo la vittoria di oggi; vediamo le pagelle della gara di Empoli.

SOMMER 6: poco impegnato, risponde presente sulla punizione di Ranocchia e trasmette sicurezza ai compagni sui corner che gravitano dalle sue parti.

PAVARD 6,5: elegante ma anche duro quando serve, mai in affanno.

ACERBI 6,5: spende il fallo tattico poco dopo metà tempo e si prende il giallo ma gioca per tutta la gara senza sentirne il peso. Inzaghi fa bene a fidarsi di lui e non lo sostituisce. Non concede nulla agli avversari.

BASTONI 6: raramente va in difficoltà, è costretto a strattonare Baldanzi e a prendersi un cartellino giallo per colpe non sue. Prova qualche sortita offensiva, prova ordinaria. (Dal 71’ DE VRIJ s. v.).

DARMIAN 6: sfiora il goal in avvio di testa poi fa il suo senza strafare. Attacca meno di Dunfries.

FRATTESI 6: tenta spesso l’inserimento e su uno di questi si fa murare il pallonetto da Berisha. Meno vivace di Barella in generale. (Dal 71’ BARELLA s. v.).

Marcus Thuram

CALHANOGLU 6,5: molto bene soprattutto in fase difensiva non è sempre precisissimo soprattutto con le conclusioni dalla distanza ma la sua verticalizzazione per Frattesi a fine primo tempo è splendida, peccato che l’ex Sassuolo non riesca a segnare.

MKHITARYAN 6,5: l’usato sicuro non tradisce ancora una volta, bene in entrambe le fasi.

DIMARCO 7: sempre molto pimpante ma diverse volte sbaglia la scelta nel momento decisivo. Tenta il goal da corner diretto ma Berisha smanaccia. Ingaggia un duello personale col portiere albanese e lo batte a inizio secondo tempo con un bellissimo sinistro a volo. (Dall’81’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

THURAM 6: sfrutta il fisico per gestire palloni sporchi, dialoga con Lautaro anche se i due oggi si trovano meno del solito. Prima di uscire tenta il bis del derby mancando il bersaglio di pochissimo. (Dall’81’ ALEXIS SANCHEZ s. v.).

LAUTARO MARTINEZ 6: molto lavoro sporco atto a pulire palloni e legare i reparti. Gioca lontano dalla porta. (Dal 71’ ARNAUTOVIC 6: si mette al servizio della squadra proteggendo palloni e facendo a sportellate con gli avversari, lascia i suoi in dieci per quello che sembra un brutto infortunio).

INZAGHI 6,5: raggiunge il record di Mourinho, Herrera e Conte conquistando la quinta vittoria di fila ad inizio campionato. La sua squadra a tratti è molto aggressiva mentre in altri frangenti rifiata, chiede molto lavoro di raccordo agli attaccanti. Per fortuna il solo goal di vantaggio basta a portare a casa i 3 punti anche se i suoi soffrono poco.

