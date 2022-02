Empoli, le parole di Andreazzoli in vista della gara col Bologna

Domani, alla ripresa del campionato, l’Empoli farà visita al Bologna. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Aurelio Andreazzoli alla vigilia del match: “Di Ricci chiaramente sono dispiaciuto, perché abbiamo messo tante attenzioni su di lui. Però come ha già spiegato il direttore, abbiamo fatto le cose in maniera ponderata. Eravamo convinti di aver agito nel verso giusto, ora che ho preso coscienza dei ragazzi nuovi credo che abbiamo fatto un miglioramento notevole”.

“La sosta – ha aggiunto l’allenatore dell’Empoli – è stata diversa dalle altre, perché non ci sono stati viaggi e nazionali e abbiamo potuto compattare il gruppo e allenarci. Il Bologna all’andata ha perso contro di noi e che si vorrà rifare. Esce da risultati non ottimali, vorranno riprendere il cammino come è normale che sia. Noi non stiamo tanto meglio di loro quanto a risultati, abbiamo preso tanti gol e questo chiaramente ci deve far riflettere su quello che possiamo fare di meglio”.