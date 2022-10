Sono in campo Empoli e Milan per il match valido per l’ottava giornata di campionato. Al Castellani presenti 6.000 tifosi rossoneri

Sono in campo Empoli e Milan per il match valido per l’ottava giornata di campionato.

Come riportato da Sky Sport, al Castellani sono presenti 6.000 tifosi rossoneri

The post Empoli Milan: 6.000 tifosi rossoneri al Castellani appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG