Empoli-Milan: Conceicao prepara mosse molto sorprendenti

Il tecnico rossonero, terminato il mercato invernale, si trova ad avere a disposizione una rosa più adatta alla sua idea di calcio.

Il Milan si appresta ad affrontare l’Empoli con un occhio anche all’impegno europeo contro il Feyenoord: importante però sarà concentrarsi prima sulla gara di oggi. Sergio Conceição, consapevole dell’importanza della gara di Champions League, ha deciso di gestire le energie della squadra e apportare diverse modifiche alla formazione titolare. Rispetto alla sfida vinta contro la Roma in Coppa Italia, sono previsti quattro cambi. La difesa vedrà l’inserimento della coppia centrale formata da Gabbia e Thiaw, mentre il centrocampo e l’attacco subiranno variazioni importanti. Alcuni giocatori chiave saranno risparmiati, lasciando spazio a chi finora ha avuto meno minutaggio, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività del gruppo.

Joao Felix e Sottil dal primo minuto

Il Corriere della Sera sostiene che ci sarà un doppio esordio dal primo minuto per il Milan in campionato: Joao Felix e Riccardo Sottil dovrebbero partire titolari contro l’Empoli. L’ex Fiorentina avrà il compito di presidiare la fascia destra nel 4-4-2 pensato da Conceição, mentre il portoghese affiancherà Abraham in attacco. Una scelta che sottolinea la volontà di testare nuove soluzioni offensive e concedere minuti preziosi ai nuovi arrivati. Tra le scelte dell’allenatore rossonero spicca anche la gestione di Santiago Gimenez, ancora non al meglio fisicamente dopo alcuni fastidi muscolari. L’attaccante messicano partirà dalla panchina, con la possibilità di entrare nella ripresa.

Rafael Leao ancora fuori: scelta tecnica?

Un’assenza che fa discutere è quella di Rafael Leao, destinato a rimanere fuori dagli undici titolari per la seconda volta consecutiva. L’esterno portoghese non sta attraversando il suo miglior momento e Conceição non ha nascosto di aspettarsi di più dal numero 10. “Deve lavorare anche senza palla, è fondamentale per l’equilibrio della squadra”, ha dichiarato il tecnico dopo la gara con la Roma. Ufficialmente, la scelta è legata a un piccolo problema alla caviglia che induce alla prudenza in vista della Champions League. Allo stesso tempo, la decisione sembra mandare un messaggio chiaro al giocatore: senza il giusto atteggiamento in campo, nessuno è intoccabile.

