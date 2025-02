Non è tutto oro quello che luccica: i dubbi che accompagnano Gimenez e Joao Felix

Due attaccanti di talento, ma il Milan è pronto a gestirli? Mauro Tassotti prova a prevedere quale possa essere il loro rendimento.

Mauro Tassotti, ex difensore storico del Milan, ha recentemente rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, dove ha discusso del calciomercato rossonero. In particolare, l’attenzione si è concentrata su due nuovi acquisti, Santiago Gimenez e Joao Felix, arrivati rispettivamente dal Feyenoord e dal Chelsea. Entrambi rappresentano un potenziale importante per l’attacco del Milan anche se non mancano gli scettici: la domanda rimane, come si inseriscono nel contesto della squadra? Tassotti ha espresso il suo parere sulle caratteristiche di ciascun giocatore, facendo notare le difficoltà che potrebbero affrontare nel calcio italiano, un campionato noto per essere più tattico e difensivo rispetto ad altri.

Gimenez: il centravanti con il fiuto del gol

Tassotti ha espresso il suo parere su Santiago Gimenez, definendolo un attaccante più da area di rigore, con un istinto naturale per il gol. Sebbene abbia fatto bene in Olanda con il Feyenoord, il passaggio a un campionato come quello italiano potrebbe rappresentare una sfida per lui. Il difensore ha osservato che in Italia le difficoltà per i centravanti sono maggiori, ma che Gimenez ha tutte le carte in regola per adattarsi e crescere. Ha evidenziato anche come Morata, il suo predecessore, non sia mai stato un bomber da venti gol a stagione, mentre il messicano potrebbe rivelarsi più prolifico, seppur con margini di miglioramento.

Joao Felix: una scommessa da vincere

L’0ex calciatore riflette anche su Joao Felix, un talento che ha già suscitato molte aspettative al suo arrivo a Milanello. Il giocatore portoghese ha avuto una carriera turbolenta, con un trasferimento costosissimo dall’Atletico Madrid al Chelsea che non ha portato i frutti sperati. Secondo Tassotti, Milan potrebbe essere la squadra giusta per rilanciare Felix, sebbene la sua carriera abbia preso una piega difficile. La qualità del giocatore non è mai stata in discussione, come dimostrato dal suo gol contro la Roma, ma il suo potenziale al Milan dipenderà dalla sua capacità di adattarsi al sistema rossonero. Tassotti ha concluso dicendo che il Milan è una squadra che premia la dedizione e il talento, e che, se Felix saprà dare tutto, potrà diventare un punto di riferimento per la squadra, come accaduto ad altri grandi campioni nel passato.

