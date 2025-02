Milan su un talento semi-sconosciuto: il Tottenham per lui ha già rifiutato un’offerta

Il Milan sta preparando una mossa a sorpresa per un giovane attaccante che si sta affacciando adesso alla Premier League.

Il mercato invernale ha chiuso i battenti da pochi giorni, ma il Milan non ha perso tempo e guarda già alla prossima stagione. Negli ultimi anni, il club rossonero ha dimostrato grande interesse per il proprio Settore Giovanile, cercando di costruire una base solida per il futuro. Le recenti mosse di mercato lo confermano: l’arrivo di Levis Asanji, giovane attaccante proveniente dall’Inghilterra, ha dato una spinta importante alla Primavera, rinforzando la squadra di Federico Guidi. Inoltre, il miglioramento e anche la gestione da parte del club di diversi giovani come Francesco Camarda e Alex Jimenez ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Un talento in arrivo dal Tottenham?

Secondo il ‘Daily Mail’, il Milan starebbe seguendo da vicino un giovane attaccante del Tottenham, Ellis Lehane. Il calciatore, pur non avendo ancora esordito con la prima squadra, si è messo in luce con la formazione Under 18 degli Spurs, segnando 7 gol in 14 partite. Questo rendimento non è passato inosservato, attirando su di lui l’interesse di diverse squadre. Oltre al Milan, anche la Juventus avrebbe mostrato interesse, con entrambi i club pronti a fare sul serio nella prossima finestra estiva di mercato.

Lehane potrebbe essere il rinforzo per il futuro

Il Milan, sempre attento a talenti promettenti, potrebbe dunque fare un tentativo concreto per Lehane durante il mercato estivo. Nonostante il giovane non abbia ancora avuto occasioni con la prima squadra, il suo rendimento in Under 18 ha convinto diverse società di Serie A. Il club londinese, infatti, ha rifiutato un’offerta del Lecce, ma non si sa se la cifra fosse sufficiente a convincere il club londinese. La prossima estate potrebbe essere il momento giusto per l’affondo finale, con i rossoneri pronti a puntare sul talento del giovane attaccante.

