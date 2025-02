Ultimi mesi di Leao al Milan? Ecco cosa potrebbe influenzare la scelta del club

Torna in discussione il futuro in rossonero del numero 10 portoghese: intanto oggi dovrebbe sedersi in panchina per la seconda volta consecutiva.

Le voci su un possibile trasferimento di Rafael Leao dal Milan al Barcellona non accennano a diminuire. Nonostante le continue voci nelle ultime sessioni di mercato, i rossoneri hanno respinto ogni offerta per il portoghese. La situazione potrebbe però cambiare nei prossimi mesi in vista della finestra estiva del 2025: tanti gli aspetti che potrebbero incidere su questa situazione. Il Barcellona ha sempre avuto un occhio di riguardo per Leao, ma la complessità dell’operazione, legata principalmente alle difficoltà economiche dei catalani, ha impedito una trattativa concreta.

Joao Felix: un’opportunità che cambia gli equilibri

L’arrivo di Joao Felix al Milan potrebbe modificare significativamente le gerarchie nell’attacco rossonero: Leao potrebbe trovarsi a competere per il suo posto in squadra, con il rischio di perdere minuti importanti. Sebbene Felix sia un talento di grande valore, non è da escludere che il suo impatto nel gioco possa influenzare il rendimento di altri compagni, tra cui proprio Leao. L’introduzione di un nuovo elemento offensivo potrebbe spingere l’attaccante milanista a rivedere il suo ruolo all’interno della squadra. In caso di scarso impiego, il suo futuro a Milano potrebbe diventare incerto, aprendo la porta a nuove possibilità di mercato.

Il Barcellona resta in agguato per Leao

Il Barcellona resta molto interessato a Leao, come confermato da ‘Mundo Deportivo’. Il club catalano aveva già fatto un tentativo la scorsa estate, ma le difficoltà finanziarie e la necessità di fare cessioni prima di investire avevano rallentato ogni trattativa. La prossima estate potrebbe essere il momento giusto per un trasferimento. Se il portoghese dovesse trovarsi ai margini della squadra rossonera, il Barcellona si fionderebbe su di lui, cercando di assicurarsi un attaccante con il suo profilo e la sua velocità. Il futuro di Leao, insomma, potrebbe dipendere dall’andamento della stagione e dal suo spazio nelle dinamiche rossonere.

