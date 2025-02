Empoli-Milan, diretta tv, streaming e gratis: dove vedere il match

I rossoneri, dopo aver superato i giallorossi in Coppa, tornano a rituffarsi sul campionato.

Il Milan, reduce dalla vittoria contro la Roma in Coppa Italia, si prepara a tornare in campo per la Serie A. La squadra di Sergio Conceição arriva all’appuntamento con l’Empoli forte del pareggio ottenuto nel derby con l’Inter, un risultato che ha lasciato sensazioni contrastanti. I rossoneri, attualmente ottavi con 35 punti, devono ancora recuperare la partita con il Bologna, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Il tecnico portoghese si aspetta una risposta convincente dai suoi uomini, chiamati a non sottovalutare un avversario in difficoltà ma affamato di punti.

L’Empoli cerca l’impresa contro il Milan

L’Empoli arriva alla sfida con il Milan in una situazione complicata. I toscani hanno raccolto solo due punti nelle ultime otto partite, frutto dei pareggi con Venezia e Bologna, e la zona retrocessione è sempre più vicina. La squadra di Roberto D’Aversa ha bisogno di una scossa per interrompere il periodo negativo e l’occasione di affrontare una big potrebbe dare le giuste motivazioni. Il Castellani dovrà trasformarsi in un fortino per provare a fermare gli avversari, anche se la differenza tecnica tra le due squadre è evidente.

Dove seguire la sfida in diretta

L’incontro tra Empoli e Milan sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli appassionati potranno seguirlo scaricando l’app su smart TV compatibili o utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. In alternativa, sarà possibile accedere alla diretta tramite console PlayStation e Xbox. Per coloro che hanno sottoscritto l’opzione “Zona DAZN” su Sky, la partita verrà trasmessa anche sul canale 214. Il fischio d’inizio è fissato per le 18:00. È possibile, in oltre, seguire la diretta testuale azione per azione gratis sui siti dei quotidiani sportivi italiani.

