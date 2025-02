Esclusione a sorpresa nel Milan: cosa c’è davvero dietro questa scelta?

Una decisione inaspettata scuote il Milan alla vigilia del match contro l’Empoli: un titolarissimo finisce fuori.

Il Milan si prepara alla sfida contro l’Empoli con qualche sorpresa nell’undici titolare. Con l’andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord ormai vicina, Sergio Conceição ha deciso di dosare le energie dei suoi uomini chiave anche se la situazione di classifica in campionato non permette altri passi falsi. Dopo una lunga serie di partite giocate senza sosta, alcuni titolari osserveranno un turno di riposo, lasciando spazio a forze fresche. Il tecnico portoghese vuole evitare cali di rendimento e sperimentare nuove soluzioni tattiche, puntando su alcuni volti nuovi nell’assetto rossonero.

Debutto dal 1’ per due volti nuovi

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci saranno due esordi dal primo minuto nella formazione del Milan. Joao Felix e Riccardo Sottil partiranno titolari per la prima volta con la maglia rossonera. L’ex Fiorentina avrà il compito di presidiare la fascia destra nel 4-4-2 disegnato da Conceição, mentre il portoghese affiancherà Tammy Abraham in attacco. A centrocampo, invece, spazio alla coppia formata da Yunus Musah e Youssouf Fofana.

Un’assenza che fa discutere: perché Reijnders è fuori?

Tijjani Reijnders godrà di un turno di riposo dopo aver accumulato tanti minuti nelle ultime settimane. Una scelta mirata a preservare le energie in vista degli impegni futuri. L’olandese, considerato una pedina fondamentale del Milan, ha sempre giocato con continuità, risultando spesso tra i migliori in campo. La sua assenza dall’undici titolare non è legata a problemi fisici, ma a una precisa scelta di Conceição, che ha deciso di concedergli un turno di riposo in un momento chiave della stagione. Una decisione che solleva interrogativi: semplice gestione delle energie o un segnale preciso sulle gerarchie a centrocampo? Per il resto non ci sono novità di rilievo nella formazione che sfiderà l’Empoli: dovrebbero partire dalla panchina anche Leao e Gimenez che non sono a 100% per problemi rispettivamente ad una caviglia e all’adduttore.

Leggi l’articolo completo Esclusione a sorpresa nel Milan: cosa c’è davvero dietro questa scelta?, su Notizie Milan.