Empoli Milan, urge vincere in trasferta: senza i 3 punti Pioli farà come Montella. La statistica prima del match

In vista del match di campionato tra Empoli e Milan, la Lega Serie A ha presentato alcune statistiche per presentare la partita. Senza una vittoria Pioli raggiungerebbe un record negativo raggiunto l’ultima volta con Montella.

STATISTICA – «Il Milan non vince da quattro trasferte di campionato (3N, 1P) e non fa peggio da una serie di sei gare esterne senza successi, registrata nel 2017 con Vincenzo Montella in panchina (4N, 2P)».

