Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.

JUVE – «Il livello si alza perché incontriamo una squadra alla quale è difficile trovare punti deboli visto il cammino che sta facendo. Io credo che la settimana di lavoro che abbiamo concluso è stata una settimana in cui i ragazzi si sono preparati. In questo momento è importante definire la nostra identità da portare in giro perché questo fa la differenza. Per compiere delle imprese importanti bisogna avere consapevolezza e conoscenza di sé stessi. In settimana si sono aggregati Pezzella e Baldanzi».

