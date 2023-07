L’Empoli avrebbe messo nel mirino due obiettivi per rinforzarsi in attacco e in porta: piacciono Okereke e Caprile

L’Empoli avrebbe messo nel mirino due obiettivi per rinforzarsi in attacco e in porta: piacciono Okereke e Caprile.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri stanno cercando due profili per sopperire alle partenze di Satriano e Vicario.

