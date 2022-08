L’Empoli sta continuando a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa di Zanetti: tre gli arrivi possibili nei prossimi giorni

L’Empoli sta continuando a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa di Zanetti: tre gli arrivi possibili nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, gli azzurri sarebbero vicini a chiudere per Grassi a centrocampo visto anche l’uscita di Stulac direzione Palermo. Dietro la volontà di Zanetti è quelli di avere Ampadu, in vantaggio nelle preferenze su Vogliacco. Infine c’è la situazione Bajrami-Zurkowski in piedi con la Fiorentina, c’è ottimismo.

L’articolo Empoli, pronto un tris di arrivi per Zanetti: in difesa Ampadu più di Vogliacco proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG