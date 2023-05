Tra i presenti in vista di Empoli-Salernitana ci sarà l’attaccante scuola Inter Satriano. Le formazioni ufficiali

Per Empoli-Salernitana tutto pronto per l’ingresso in campo delle squadre. Giocherà l’attaccante scuola Inter Satriano? Ecco le formazioni ufficiali.

Empoli (4-2-3-1): VicarioEbuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Maggiore, Botheim; Dia.

L’articolo Empoli-Salernitana, giocherà Satriano dal primo minuto? Le formazioni ufficiali proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG