Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro la Cremonese: le dichiarazioni

Guglielmo Vicario ha parlato a Sky Sport prima di Empoli-Cremonese.

LE PAROLE – «Sicuramente mi fa piacere la convocazione, ma in questo momento c’è da pensare alla Cremonese. Dobbiamo concentrarci su questo impegno imminente, loro sono squadra in salute e molto aggressiva. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci, ma dobbiamo continuare sulla strada già tracciata».

