La posizione di Zanetti all’Empoli è in bilico dopo il 7-0 di ieri sera e le parole di Accardi: al suo posto potrebbe arrivare Nicolato

Il 7-0 di ieri sera e le parole di Accardi nel post partita hanno reso la posizione di Zanetti all’Empoli sempre più precaria.

Come riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, potrebbe esserci il primo cambio in panchina di stagione, con l’ex ct dell’Under 21 Nicolato in pole position.

