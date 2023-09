Il Napoli è in difficoltà: i cinque punti segnati dal Corriere dello Sport delle difficoltà della squadra di Rudi Garcia

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, segna i cinque punti della crisi del Napoli dopo il pareggio nella sfida di Marassi con il Genoa e che ha già fatto finire nella bufera Rudi Garcia.

1) Involuzione: partendo dal secondo tempo con la Lazio fino al 70′ di Marassi, la squadra ha avuto un lungo black out in termini di gioco e l’impressione è che il Napoli sia sfuggito di mano al tecnico.

2) Caso Kvara: non è sfuggita all’occhio delle telecamere la stizza del georgiano al momento del cambio all 89′ contro il Genoa, dopo che era successa la stessa cosa contro la Lazio. Un segno di stupore che mai si era visto in nessuna delle ventuno sostituzioni della scorsa stagione.

3) Il centravanti: la partita di Osimhen contro il Genoa è stata forse la peggiore del nigeriano con la maglia azzurra. Il giocatore è sembrato isolato sia per la marcatura dei centrali rossoblu, ma anche nella manovra, poco assistito dai compagni. Possibile che Osimhen non tiri più?

4) Cercasi Anguissa: il centrocampista è stato il primo cambio a Marassi per Rudi Garcia, permettendo ai partenopei di varare un 4-2-3-1, in cui però si è sentita la mancanza del centrocampista fondamentale nella squadra di Spalletti e ora anche lui prigioniero delle difficoltà di squadra.

5) Comunicazione: alcune dichiarazioni del tecnico hanno fatto rumore. Per esempio quelle sul confronto tra il Lobotka di oggi e della passata stagione: «Non conosco la Storia». O come quelle su Raspadori dopo la partita con l’Italia: «Non sono riuscito a vedere tutte le partite dei miei, ne ho tanti in giro per il Mondo»

