Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato dopo il match di Serie A contro il Monza: le dichiarazioni

Paolo Zanetti ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Monza-Empoli.

PAROLE – «Primo tempo scadente, giusto non accampare scuse. Oggi siamo stati timorosi, venendo fuori troppo tardi. Non siamo al top in nessun parametro, cerchiamo di migliorare sempre. Pensavamo di essere più pronti, normale vedere tutto nero quando si parte male ma questa squadra ha tutto per arrivare all’obiettivo se alziamo i giri, a partire da me, perché la Serie A non aspetta nessuno».

