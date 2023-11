A commentare il momento in casa Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l’ex calciatore Stefano Eranio

Le parole dell’ex calciatore Stefano Eranio sul momento in casa Milan a TMW Radio:

«Non c’è una scienza esatta per capire esattamente la situazione. Non è la rosa così competitiva come ha l’Inter, il problema è che alla lunga la sfortuna ci vede bene e le situazioni no ti capitano tutte. Così è difficile la gestione del gruppo. Anche cambiare modulo ti fa rischiare. Cambiare subito è difficile quando ti capita tutto velocemente. Giroud dopo il rigore è stato uno in meno, quando di solito è un di più. E poi ci sono state le incertezze di un portiere top come Maignan che è incappato nella serata no. Nell’emergenza viene sempre data la colpa a Pioli, ma cosa puoi fare in questa situazione d’emergenza Ci sono anni che fai lo stesso lavoro e va tutto bene, anni come questo dove non va nulla»

PIOLI – «Pioli ha fatto un ottimo lavoro, ci sono momenti di difficoltà che capitano ma coincide stavolta col fatto che ci sono troppi infortuni, soprattutto nei giocatori chiave. Ricordiamoci Inzaghi nelle prime partite lo scorso anno. Ci sono dei momenti durante l’anno dove può andar male, ma vedo alcuni giocatori svogliati, vedi Hernandez. E’ giusto andare avanti con Pioli, sperando che il momento passi e si riparta»

