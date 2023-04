Le big affrontano squadre che lottano per la salvezza, il Feyenoord contro il fanalino di coda: 29ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

Alle porta la 29ª giornata di Eredivisie, in cui le quattro big di vertice sfidano squadre che sono nel mezzo della bagarre per la salvezza. Il Feyenoord (67) è a +8 sulla coppia Ajax–PSV Eindhoven (59), l’AZ Alkmaar resta più staccato, a 54 punti. La massima serie del calcio olandese è in diretta streaming esclusiva su Mola.

A sei giornate dal termine, la certezza matematica del trionfo del Feyenoord è sempre più vicina. I rotterdammers sfidano il fanalino di coda Cambuur a cavallo tra le due partite in Europa League contro la Roma. All’andata contro i gialloblù, Hartman ha regalato l’1-0 ad Arne Slot, ma occhio, perché a Leeuwarden, quest’anno, il PSV Eindhoven è caduto per 3-0.

L’Ajax di Heitinga vuole mantenere la luce di speranza in chiave rimonta sul Feyenoord. La distanza è proibitiva, ma i lancieri hanno tutta l’intenzione di sconfiggere tra le mura amiche l’Emmen, che a novembre ha frenato la squadra di Amsterdam (3-3). Vista la vittoria dell’Excelsior sul Go Ahead Eagles, l’Emmen è tornato nella posizione dei play-out, a -2 dalla salvezza.

Il PSV Eindhoven ha gli stessi punti dell’Ajax e nella trasferta di Volendam non può concedersi errori. Proprio i punti persi in trasferta contro squadre minori (Cambuur, Groningen ed Emmen su tutte) impediscono ai boeren di essere vicini al Feyenoord adesso. Il Volendam si trova a +2 sulla linea di galleggiamento e vuole ripetere, contro il PSV, lo sgambetto procurato all’Ajax a gennaio (1-1).

L’AZ Alkmaar è reduce da una dolorosa sconfitta per 2-0 in Conference League contro l’Anderlecht. I kaaskoppen devono progettare una rimonta che appare improbabile, ma prima di tutto non possono sbagliare nella trasferta di Sittard, in cui incroceranno il Fortuna. Che è a +7 dalla zona calda e vuole piazzare gli ultimi punti utili per salvarsi.

Gli appuntamenti del weekend

Domenica 16 aprile – ore 14:30– Volendam vs PSV Eindhoven – telecronaca di Giacomo Righetti+Paolo Rossi

Domenica 16 aprile – ore 16:45 – Cambuur vs Feyenoord – telecronaca di Luca Tumminello

Domenica 16 aprile – ore 20:00 – Ajax vs Emmen – telecronaca di Simone Indovino+Paolo Rossi

Domenica 16 aprile – ore 20:00 – Fortuna Sittard vs AZ Alkmaar – telecronaca di Giovanni Esposito

