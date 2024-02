Eriksen potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione: per lui pronta un’avventura in Turchia con il Galatasaray

Il centrocampista danese del Manchester United Christian Eriksen potrebbe essere negli ultimi mesi della sua carriera in Inghilterra.

Secondo Sky Sports, il giocatore potrebbe già avere un accordo con il Galatasaray per unirsi a fine stagione. L’ex Inter dunque potrebbe iniziare una nuova avventura in Turchia dopo gli ultimi anni in Premier League.

