Esonero Allegri: divorzio possibile ma che salasso! La possibile soluzione per interrompere il ricco contratto

Secondo Tuttosport ipotizzare un divorzio tra Allegri e la Juventus a fine stagione non è un’idea così peregrina. Serve condivisione di vedute; non basta il ricchissimo contratto di due anni per la prosecuzione di un matrimonio la cui interruzione sarebbe comunque economicamente molto dannosa per il club.

L’eventuale soluzione potrebbe essere la rescissione con un’annualità da corrispondere al tecnico che non ha nessuna intenzione di dimettersi.

