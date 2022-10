Esonero Allegri, la Juve cambia strategia Ecco cosa potrebbe accadere prima della sosta per il Mondiale

Ci sono importanti novità per quanto riguarda la panchina della Juventus. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport di oggi, il tecnico bianconero non rischia, ma non sono da escludere possibili ribaltoni.

La società potrebbe essere spinta a cambiare in corsa qualora la situazione dovesse precipitare e anche il terzo posto nel girone di Champions, che garantirebbe l’accesso all’Europa League, dovesse essere mancato. Il tecnico si gioca tutto nelle prossime partite.

L’articolo Esonero Allegri, la Juve cambia strategia Può succedere prima del Mondiale proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG