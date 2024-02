Negli ultimi giorni Antonio Conte è stato accostato alla panchina del Milan. Ibrahimovic ha però confermato Pioli, le dichiarazioni sul possibile esonero

Zlatan Ibrahimovic spegne le voci sul possibile addio di Stefano Pioli e di fatto allontana Antonio Conte, accostato nell’ultimo periodo alla panchina del Milan come successore proprio dell’attuale allenatore. Ecco cosa ha detto a Gazzetta.it:

«È il nostro allenatore e siamo contenti di lui».

Ibra sente, legge e vede scenari in cui viene associato al possibile arrivo di Conte, e a chi gli sta vicino spiega vigorosamente di non capirne il motivo, dal momento che il suo ultimo contatto con Antonio sarebbe datato 2016. Il tutto nell’ambito di un contesto dove la vicinanza a Pioli è quindi certificata dalle sue parole, che non sono solo di facciata

