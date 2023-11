Esonero Pioli, ecco la posizione della società sul futuro del tecnico rossonero dopo la brutta sconfitta del Milan contro l’Udinese

Acque agitate in casa Milan dopo la pesante sconfitta di ieri contro l’Udinese a San Siro. Matteo Moretto ha fatto il punto sul possibile esonero di Stefano Pioli: ecco la posizione della società rossonera:

«Pioli al momento non è in discussione, tutti (soprattutto società – direzione sportiva) remano dalla stessa parte. Non è stato contattato nessuno ma la posizione potrebbe cambiare se tra Psg e Lecce non dovessero arrivare segnali importanti ».

