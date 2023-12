In casa Milan continua a tenere banco il tema legato al possibile esonero di Pioli. In tal senso un allenatore sarebbe in trattativa

Sarà lui il nuovo allenatore? In casa Milan continua a tenere banco il tema legato al possibile esonero di Pioli. In tal senso un allenatore sarebbe in trattativa con il club rossonero:

come riportato da Ronald Morgan si tratterebbe di Oliver Glasner vincitore dell’Europa League con il Francoforte a maggio 2022.

Esonero Pioli: un allenatore tratta con i rossoneri, cosa sta succedendo appeared first on Milan News 24.

