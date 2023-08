Esordio Juventus, i bianconeri affronteranno l’Udinese domenica sera alla Dacia Arena: gli indisponibili dei friulani

La Juventus prepara l’esordio in campionato domenica sera contro l’Udinese alla Dacia Arena.

La formazione friulana si ritroverà a dover affrontare i bianconeri senza i lungodegenti Deulofeu, Ebosse ed Ehizibue. Per il primo la data del rientro è prevista per metà settembre, mentre per gli altri due invece i tempi sono ancora più lunghi, verso novembre o anche oltre.

