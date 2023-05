L’ex attaccante dell’Inter, Samuel Eto’o, ha parlato così dell’attuale centravanti dei nerazzurri, il belga Romelu Lukaku

Presente alla Milano Football Week, Samuel Eto’o ha detto la sua sull’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku.

LE PAROLE –: «Romelu è un grandissimo giocatore, è ancora fra i migliori attaccanti in circolazione. Ha tanta potenza fisica ed è intelligente. Un goleador. Con lui in capo avrei anche accettato di stare in panchina».

