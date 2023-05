Non c’è un attimo di pausa per i nerazzurri che domani sera affronteranno a San Siro il Sassuolo: come di consueto ci saranno diversi cambi di formazione.

L’Inter deve rituffarsi sul campionato senza pensare al ritorno delle semifinali di Champions League contro il Milan di martedì prossimo: la qualificazione alla prossima edizione va ancora conquistata ed il quarto posto attuale non mette al riparo da sorprese sgradite.

Samir Handanovic

Inzaghi però pensa a diverse modifiche all’11 iniziale: in porta secondo Sky Sport domani giocherà Handanovic, in difesa ci dovrebbero essere D’Ambrosio, De Vrij ed Acerbi. A centrocampo dovrebbe riposare Calhanoglu e forse anche Barella; da non scartare a priori l’ipotesi di Bellanova a sinistra per concedere riposo anche a Dimarco. In attacco ci sarà il tandem di campionato, ovvero Lukaku–Correa.

