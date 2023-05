L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato così alla vigilia del match contro lo Spezia, anche in vista del ritorno contro l’Inter

Stefano Pioli ha parlato a MilanTV nella vigilia della partita Spezia-Milan, anche in prospettiva gara di ritorno in semifinale di Champions League contro l’Inter. Ecco le parole dell’allenatore rossonero.

SPEZIA – «Sarà una partita da tre punti pensati, servirà lucidità e determinazione. È chiaro che in testa abbiamo la Champions League, ma dovremo essere lucidi e determinati. Il cammino dello Spezia è un pochettino strano, perché ho visto attentamente le ultime partite e per il gioco espresso meritava sicuramente di ottenere risultati migliori. È chiaro che anche per loro sarà una partita molto importante, perché per la prima volta quest’anno si trovano sotto in classifica, quindi ci aspettiamo un avversario molto determinato, molto attento, molto concreto. E così dovremo essere noi».

BENNACER – «Bennacer ha avuto un infortunio in un momento delicato della stagione, gli facciamo un in bocca al lupo con tutto il nostro affetto e con tutto il nostro cuore. Isma è forte, è forte mentalmente ed è forte caratterialmente, quindi supererà anche questa e tornerà più forte di prima».

INFORTUNI – «Non recuperiamo Rafa per domani, ma ci sono buonissime possibilità che domenica si possa allenare con noi e possa essere disponibile per la partita di martedì. Zlatan chiaramente è fuori, Florenzi anche, e oltre a Isma domani non saranno disponibili Krunic e Messias, ma anche loro con buone probabilità di esserci per martedì».

