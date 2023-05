È quasi tutto pronto all’Olimpico di Roma per Roma-Inter: Mourinho ed Inzaghi hanno comunicato le loro scelte di formazioni.

La Roma è in emergenza e Cristante giocherà in difesa; Mourinho lascia a riposo anche Abraham. Turnover ridottissimo per Simone Inzaghi che di fatto lascia in panchina solo l’ex Mkhitaryan; proseguono le rotazioni in attacco, oggi giocano Lukaku e Correa, ecco le formazioni ufficiali.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. All. S. Inzaghi.

