Europa League, anche un rossonero in corsa per il “Gol of the week”: i quattro candidati scelti dalla UEFA

La UEFA ha svelato i quattro calciatori candidati al “Gol of the week” della serata di Europa League di ieri sera, che ha visto in particolare il Milan vincere per 3-0 contro i francesi del Rennes.

Oltre a Angelo Preciado dello Sparta Praga, Mauro Icardi del Galatasaray e Eguinaldo dello Shakhtar Donetsk, anche il rossonero Rafael Leao è presente nella lista.

The post Europa League, anche un rossonero in corsa per il “Gol of the week”: i quattro candidati appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG