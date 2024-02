Il Milan di Stefano Pioli blinda gli ottavi di finale di Europa League battendo il Rennes: ecco i dettagli della partita

Il Milan di Stefano Pioli sembra avere il passaggio del turno in mano, dopo la partita di stasera contro il Rennes per l’andata dei playoff di Europa League, tenutasi a San Siro.

Gli ottavi sembrano già un fatto compiuto per i rossoneri, che hanno superato i francesi con un netto 3-0. Ruben Loftus-Cheek è stato il grande protagonista della serata, ma c’è stato anche il ritorno al gol di Rafael Leao, che ha fatto felice il pubblico di casa. Il Milan emerge come un serio candidato per la vittoria finale in questa Europa League.

L’articolo Europa League, il Milan in scioltezza col Rennes: finisce 3-0 proviene da Inter News 24.

