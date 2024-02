Il match del 16 febbraio tra Inter e Salernitana può segnare il punto di svolta della stagione per un nerazzurro in particolare

Il match tra Inter e Salernitana, in programma domani 16 febbraio, potrebbe essere una nuova possibilità di mettersi in mostra per un nerazzurro.

Il 2024 di Yann Aurel Bisseck, infatti, si è rivelato più complicato del previsto, data la concorrenza di Pavard, Darmian e Dumfries che ha limitato le sue opportunità. Dopo l’ultimo incontro con il Genoa a dicembre, è stato marginalizzato a brevi apparizioni. L’incontro con la Salernitana potrebbe offrirgli una nuova chance.

L’articolo Inter Salernitana può essere il punto di svolta per quel giocatore: il motivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG