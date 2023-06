Si conclude nel peggiore dei modi l’Europeo U21 per il Belgio di De Ketelaere e Vranckx, fatale il ko con il Portogallo

il bilancio dei due giocatori del Milan è di 1 assist in totale realizzato dal centrocampista che dovrebbe lasciare i rossoneri per tornare al Wolfsburg. Per il trequartista invece nulla da segnalare tra assist e gol in 286′.

