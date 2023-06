I convocati del ct Nicolato per l’Europeo U21: presenti due rossoneri ed anche Gnonto raggiungerà il gruppo. La lista completa dei convocati

Il ct dell’Italia Under 21 ha diramato l’elenco dei convocati per l’Europeo di categoria che si svolgerà dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania. Ecco di seguito la lista dei convocati, dove è presente un calciatore rossonero:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).

