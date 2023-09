Gli eurorivali della Roma del Servette perdono 2-0. Meglio l’avversaria della Fiorentina, il Ferencvaros, che vince 1-0

La Roma affronterà il Servette il prossimo 5 ottobre nel secondo turno di Europa League. Gli eurorivali della squadra di Mourinho sono scesi in campo oggi contro il Lucerna. La squadra svizzera arriva in piena emergenza allo scontro con i giallorossi: terzo ko consecutivo, 2-0 per i padroni di casa del Lucerna.

Va meglio all’altra avversaria di un italiana, il Ferencvaros, prossima avversaria della Fiorentina. La squadra di Budapest ha vinto 1-0 in casa con il Kisvarda con la rete di Lisztes.

