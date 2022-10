Il Salisburgo continua a vincere in campionato in vista del match di Champions League contro il Milan: i dettagli

Il Salisburgo, prossimo avversario del Milan in Champions League, vince ancora in campionato e si porta in vetta alla classifica a +5 dal Sturm Graz.

A decidere il match odierno contro l’Hartberg, ultimo in classifica, il gol di Okafor al minuto 48′ minuto.

