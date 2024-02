Evelina Christillin, tifosa juventina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida all’Inter in campionato e dell’attualità bianconera

Evelina Christillin, tifosa juventina e membro aggiuntivo dell’Uefa nel consiglio Fifa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’attualità della casa bianconera.

VLAHOVIC – «Io ci ho sempre creduto. Da quando si è sbloccato è cambiata la musica, sono felice che il mio augurio si sia avverato. Alla Juve ci sono pressioni forti, non tutti sono come Sinner che a 22 anni fa cose inaudite. La tenuta psicologica di Dusan forse richiedeva tempi più lunghi, però andava aspettato perché se capisci di calcio non puoi non renderti conto che la classe c’è. E poi in attacco c’è stata la sorpresa Yildiz».

YILDIZ SAREBBE PIACIUTO A GIANNI AGNELLI – «Da pazzi. E’ irregolare, giovane e spericolato, ha quel tocco di follia che non lo fa essere banale. L’Avvocato adorava i giovani, lui ha la faccia pulita e non si pone limiti. Del Piero era più maturo quando arrivò a Torino, però me lo ricorda nel modo di giocare. Con Ale ci siamo rivisti a Londra per il Premio Fifa, che effetto vederlo con i suoi due figli che giocano nella cantera spagnola, magari saranno gli Yildiz di domani… Mi piace la Juve baby, è la strategia giusta: con pochi soldi si sono inventati altre strade».

ALLEGRI NON PARLA DI SCUDETTO – «E’ sana, giusta e apprezzabile scaramanzia, tutti noi juventini lo siamo, solo il mio amico Luca Beatrice racconta smaccatamente di credere al tricolore».

LA SORPRESA DELLA STAGIONE – «Gattone: dopo l’autogol di Sassuolo si è ripreso alla grande. Mi piace la sua storia, mi ricorda un po’ Torricelli. Ci siamo conosciuti a un premio, mi ha colpito per la sua autenticità».

MESSAGGIO A MAROTTA – «Caro Beppe lasciateci continuare a sperare. Voi vincete la Champions e noi lo scudetto…».

LE ULTIME NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG