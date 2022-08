Parla così l’ex Inter ed oggi commentatore e telecronista Lele Adani in una intervista alla Gazzetta dello Sport.

Queste le parole dell’ex Inter, Lele Adani che commenta in una intervista alla Gazzetta dello Sport la vittoria dei nerazzurri contro lo Spezia: “Confermata la crescita di Lautaro Martinez in attacco, così come Lukaku che nonostante non sia ancora al top si dimostra decisivo. Il primo gol lo procura Romelu, sul secondo gli vanno addosso in tre e si libera spazio per Calha, poi colpisce la traversa, potrebbe segnare se Dumfries gli toccasse quel pallone e proprio all’olandese prima aveva spalancato la porta. Può bastare?“

IM_Sede_Inter

Zazzaroni al Corriere dello Sport parla così invece: “Il campionato dell’Inter comincia perciò venerdì 26 contro la Lazio di Sarri. Dunque all’Olimpico ci sarà la prima verifica seria per Inzaghi, che ieri ha vinto con la mano sinistra.“

