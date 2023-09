Dopo mesi turbolenti che hanno portato ad una frattura insanabile, l’ex Inter, Mario Balotelli, ha deciso di rescindere il contratto col Sion

L’avventura di Mario Balotelli con la maglia del Sion è ufficialmente finita. L’ex Inter era arrivato ormai alla rottura con il club svizzero, così, di comune accordo, hanno deciso per la rescissione del contratto (firmata già oggi).

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano, adesso l’Adana Demirspor sta spingendo per riavere l’attaccante a parametro zero.

L’articolo Ex Inter, Balotelli rescinde con il Sion: pronto un nuovo club per lui proviene da Inter News 24.

