L’ala del Milan Christian Pulisic è molto carico in vista del suo primo derby di Milano.

Christian Pulisic ha parlato anche di derby alla Gazzetta dello Sport. “Col Milan è stato amore a prima vista anche per me, soprattutto quando ho visto i tifosi. Non avevo mai trovato una passione come questa. Ho giocato in alcuni dei migliori stadi al mondo ma San Siro è uno dei più impressionanti. Ricordo anche l’atmosfera arrivando allo stadio da avversario, con il Chelsea. Era incredibile”.

coreografia tifosi Inter

“Chi è più forte tra Inter e Milan? Diciamo che un derby è l’occasione perfetta per scoprirlo. L’Inter è forte ed è difficile giocarci contro, come dimostra anche la finale di Champions. Se devo scegliere una qualità, dico che sanno difendere molto bene con un blocco basso e allo stesso tempo hanno la qualità per fare gol in contropiede. Sogno di fare gol nel derby, come ogni attaccante. Oppure dare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Abbiamo cominciato alla grande, so che faremo il meglio possibile e voglio vincere“.

