Le parole di Luca Marchegiani sui fischi di San Siro per Gianluigi Donnarumma durante la partita dell’Italia

Luca Marchegiani ha parlato all’Italian Padel Awards a Roma dei fischi di San Siro per Gianluigi Donnarumma durante Italia-Ucraina . Di seguito le sue parole.

«Sui fischi a un giocatore della Nazionale quando gioca in Italia il discorso è molto delicato. È raro assistervi e non andrebbe fatto. Il caso specifico di Donnarumma è comunque legato ai tifosi del Milan, che non gli hanno perdonato l’addio. Più di questo non mi sento di dire».

