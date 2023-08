Ex Inter, D’Ambrosio: «Sempre stato tifoso nerazzurro, una parentesi bellissima» Le parole dell’ex

A margine delle visite mediche effettuate con il Monza, l’ex Inter, Danilo D’Ambrosio ha rilasciato qualche dichiarazione sulla nuova avventura.

LE PAROLE- «Io sono sempre stato tifoso dell’Inter, anche se l’ho detto alla fine dell’avventura. Per me l’Inter è una famiglia, una parentesi bellissima della mia vita ma sono un professionista e sono prontissimo a questa avventura. Grazie ai tifosi per l’affetto di questi anni e la festa alla fine. Inter-Monza alla prima L’emozione farà la sua parte, sono un essere umano. Poi mi dovrò concentrare sul campo. Ero rammaricato perché speravo di terminare la carriera all’Inter ma così non è stato e io non porto rancore. Sono grato alla vita per quanto ho vissuto. Esultare se segno? No, ma sono un professionista e quindi farò di tutto per vincere col Monza.»

L’articolo Ex Inter, D’Ambrosio: «Sempre stato tifoso nerazzurro, una parentesi bellissima» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG